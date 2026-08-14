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Metavista3D treibt Markteintritt in den USA voran - Partnerschaft eröffnet Zugang zu Einzelhandelsnetzwerk mit tausenden Standorten



14.08.2026 / 02:13 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 13. August 2026) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen"), ein Entwickler KI-gestützter, brillenloser 3D-Displaytechnologie, gibt bekannt, dass es eine Absichtserklärung ("MOU") vom 13, August 2026 mit einer unabhängigen Drittpartei (dem "Partner") unterzeichnet hat. Der Partner ist ein in den USA ansässiges Unternehmen für die Integration digitaler Displaylösungen, das digitale Display- und brillenlose 3D-Lösungen für Endkunden vermarktet, verkauft, integriert, implementiert, betreibt und unterstützt. Gemäß den Bedingungen des MOU wird der Partner als nicht-exklusiver Vertriebs-, Systemintegrations- und Tier-1-Supportpartner fungieren und den Einsatz sowie den Kundensupport für Geschäftsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Technologie von Metavista3D und seinen brillenlosen 3D-Lösungen der Marke Metavista3D koordinieren. Der Rahmenvertrag legt Schutzmechanismen für registrierte Kundenkonten, klar definierte kommerzielle Rollen sowie eine Struktur fest, nach der Metavista3D die volle Preishoheit sowie das Eigentum an seiner zugrunde liegenden Technologie behält. Die Partnerschaft identifiziert eine erste Gelegenheit innerhalb eines nationalen Einzelhandelsnetzwerks mit tausenden Standorten in den Vereinigten Staaten, in dem die bestehenden Vertriebs- und Integrationsbeziehungen des Partners die Evaluierung und den potenziellen Einsatz der Displaytechnologie von Metavista3D unterstützen sollen. Das Engagement spiegelt die fortlaufende Strategie von Metavista3D wider, Channel- und Pilotprojekte mit etablierten Integrationspartnern in angrenzenden Display- und Einzelhandelsmärkten zu verfolgen, aufbauend auf ähnlichen Vereinbarungen, die das Unternehmen bereits in den Bereichen Automobil und Infrastruktur getroffen hat. Kommentar des Managements "Diese Partnerschaft verschafft uns Zugang zu einem Einzelhandelsnetzwerk, zu dem die meisten Technologieanbieter nicht ohne Weiteres Zugang erhalten, über einen Partner, der bereits weiß, wie man in diesem Umfeld verkauft und unterstützt", sagte Dino Minichiello, Interim CEO und Director von Metavista3D. "Der Einzelhandel ist eine natürliche Erweiterung dessen, wo wir Nachfrage nach brillenlosem 3D sehen, und diese Struktur erlaubt es uns, das zu beweisen, ohne selbst den Vertrieb und die Integrationsarbeit zu übernehmen. Wir werden weitere Informationen bekannt geben, sobald sich dies weiterentwickelt." Über Metavista3D Metavista3D Inc. steht über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG an der Spitze der Entwicklung KI-gestützter, pseudo-holografischer Displaytechnologien, die die Art und Weise, wie wir mit räumlichen Inhalten interagieren, verändern sollen. Metavista3D gestaltet die Zukunft immersiver, brillenloser 3D-Erlebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3d.com . Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol E3T notiert. Die ISIN-Nummer von Metavista3D lautet CA59142H1073, die deutsche WKN-Nummer lautet A3EG0D. IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS Dino Minichiello

Interim Chief Executive Officer und Director

E: dino@metavista3d.com Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (gemäß der Definition in den Richtlinien der Börse) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zur Geschäftstätigkeit, den Vermögenswerten, Investitionen und voraussichtlichen kommerziellen Beziehungen des Unternehmens sowie weitere Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich die zugrunde liegenden Pläne, Absichten oder Erwartungen erfüllen werden oder dass die in dieser Pressemitteilung beschriebene Evaluierung zu einer weiteren oder endgültigen Vereinbarung führen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen sowie bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen, dass die getroffenen Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten, was dazu führen kann, dass die tatsächliche Leistung und die tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Schätzungen oder Prognosen künftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem der allgemeine Zustand der Wirtschaft und insbesondere der Kapitalmärkte, das Interesse von Investoren an der Geschäftstätigkeit und den Aussichten des Unternehmens sowie die Frage, ob die Parteien über die unverbindliche MOU-Phase hinaus fortschreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Mit Ausnahme gesetzlicher Verpflichtungen lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, außer soweit dies nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich ist. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, sich zu den Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf die vorstehend erörterten Angelegenheiten zu äußern. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/309566 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/309566

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