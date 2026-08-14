Vancouver, Kanada - 13. August 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) ("Redwood" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 28. Mai 2026, 26. Juni 2026 und 6. Juli 2026 die Übernahme (die "Übernahme") sämtlicher ausgegebener und ausstehender Aktien von Quantum IQ Technologies Inc. ("Quantum.IQ") abgeschlossen hat. Quantum.IQ ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen für Quanten-Cybersicherheit, das Software entwickelt, die Organisationen dabei unterstützen soll, ihre Verschlüsselungssysteme zu bewerten und auf zukünftige quantenbasierte Cyberbedrohungen vorzubereiten. Infolge der Übernahme ist Quantum.IQ nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Redwood.

Durch die Integration der Cybersicherheitsplattform von Quantum.IQ beabsichtigt Redwood, seine technologische Basis über seine bestehenden Kompetenzen im Bereich der künstlichen Intelligenz und fortschrittlichen Rechenverfahren hinaus zu erweitern. Die Übernahme erweitert das Softwareangebot um Funktionen mit Fokus auf kryptografische Transparenz, die Bewertung der Quantenbereitschaft und die Planung von Sicherheitsinfrastrukturen. Redwood ist der Ansicht, dass dies seine Fähigkeit stärken könnte, Technologien für regulierte, datenintensive und sicherheitskritische Umgebungen zu entwickeln.

Die Post-Quantum Cryptography-("PQC")-Plattform von Quantum.IQ wurde entwickelt, um Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen, darunter Unternehmen und Einrichtungen aus den Bereichen Regierung, Verteidigung, Finanzdienstleistungen und kritische Infrastruktur, dabei zu unterstützen, die in ihren digitalen Umgebungen eingesetzten Verschlüsselungssysteme zu identifizieren und zu bewerten sowie Upgrades hin zu einer quantenresistenten Sicherheitsinfrastruktur zu planen. Die Plattform unterstützt die Erkennung kryptografischer Assets, die Erstellung kryptografischer Stücklisten (Cryptographic Bill of Materials), die Ausrichtung an Standards, das Schwachstellenmanagement, die Migrationsplanung, die kontinuierliche Überwachung und die Berichterstattung auf Führungsebene.

Die Plattform ist zudem darauf ausgelegt, potenzielle Sicherheitsrisiken in Zertifikaten, Transport Layer Security-Konfigurationen, Anwendungsprogrammierschnittstellen, Quellcode und der zugehörigen digitalen Infrastruktur zu identifizieren. Diese Funktionen können Unternehmen ein klareres Verständnis darüber vermitteln, wo Kryptografie zum Einsatz kommt, und technischen Teams sowie Führungskräften dabei helfen, zukünftige Sicherheitsupgrades in komplexen Betriebsumgebungen zu priorisieren.

"Mit dem Abschluss dieser Übernahme erweitert Redwood sein Angebot um eine spezialisierte Cybersicherheitsplattform - und das zu einer Zeit, in der Regierungen und Unternehmen beginnen, sich Gedanken darüber zu machen, wie sich Quantencomputer auf den langfristigen Datenschutz auswirken könnten. Quantum.IQ bietet Technologien, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre bestehende kryptografische Infrastruktur zu verstehen und sich auf zukünftige Sicherheitsanforderungen vorzubereiten. Wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung der Plattform zu unterstützen und ihre Kommerzialisierung als Teil von Redwood voranzutreiben", so Louis Dron, Chief Executive Officer von Redwood AI.

Als Gegenleistung für die Übernahme gab Redwood insgesamt bis zu 14.033.558 Stammaktien des Unternehmens (die "Vergütungsaktien") zu einem zugrunde gelegten Preis von 2,98 $ je Vergütungsaktie an die ehemaligen Aktionäre von Quantum.IQ aus. Die Vergütungsaktien bestehen aus 7.033.558 Stammaktien des Unternehmens, die einer gestaffelten Freigabe aus dem Treuhandkonto über einen Zeitraum von 24 Monaten unterliegen, sowie aus bis zu 7.000.000 weiteren Stammaktien des Unternehmens, die auf einem Meilenstein-Treuhandkonto verwahrt werden. Diese werden bei Erreichen bestimmter Kunden- und Umsatzkriterien freigegeben und sind anschließend Gegenstand einer weiteren gestaffelten Freigabe aus dem Treuhandkonto. Weitere Informationen zu den Bedingungen der Übernahme finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. Juni 2026. Zusätzlich zu den vorstehend genannten Treuhandbedingungen unterliegen die Vergütungsaktien gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange ("CSE") einer Haltefrist von vier Monaten.

Das Unternehmen hat ferner 50.000 Stammaktien des Unternehmens an einen unabhängigen Dritten als Verwaltungsgebühr für dessen Unterstützung bei der Übernahme (die "Verwaltungsaktien") sowie 100.000 Stammaktien des Unternehmens als Vermittlungsprovision an einen unabhängigen Dritten (die "Vermittlungsaktien") ausgegeben. Sowohl die Verwaltungsaktien als auch die Vermittlungsaktien unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Über Redwood AI Corp.

Redwood nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.

"Louis Dron"

Chief Executive Officer

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Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

mailto:investors@redwoodai.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "könnte", "sollte", "wird", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Erwartungen und Annahmen angemessen sind, unterliegen diese Informationen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Risiko, dass die Kunden und Umsatzkriterien nicht im erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt erfüllt werden; die Verwässerung, die sich aus der Ausgabe der Vergütungsaktien ergibt, und die mögliche Freigabe der in Treuhand gehaltenen Stammaktien des Unternehmens; den frühen Entwicklungsstand und die sich ständig weiterentwickelnde Natur von Technologien der Quanten-Cybersicherheit und künstlichen Intelligenz; Unsicherheiten hinsichtlich der Kundenannahme, der Vermarktung, der Skalierbarkeit, der technischen Leistung und der Akzeptanz der Plattform von Quantum.IQ und verwandter Produkte auf dem Markt; die sich schnell ändernden behördlichen, technischen und industriellen Standards in Bezug auf Cybersicherheit und Post-Quanten-Kryptografie; Risiken in Zusammenhang mit geistigen Eigentumsrechten, Cybersicherheitsvorfällen, Infrastrukturen Dritter und Verkäufern; die Fähigkeit, erwartete Synergien oder strategische Vorteile zu erzielen; Integrationsrisiken, einschließlich der Integration von Quantum.IQ als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal von Quantum.IQ; Wettbewerbsentwicklungen in den Bereichen Cybersicherheit und künstliche Intelligenz; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene, regulatorische und geschäftliche Bedingungen.

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