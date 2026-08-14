Osnabrück - Angesichts steigender Bildschirmzeiten und ständiger Erreichbarkeit warnt Bestseller-Autor Sebastian Fitzek vor den Gefahren von Mobiltelefonen und fordert ein striktes Smartphone-Fasten im Schlafzimmer. "Ich finde, das ist wie der Vergleich von Schokolade mit Crack", sagte Fitzek der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Bücher sind wie Schokolade: nicht immer gesund, aber insgesamt harmlos. Beim Handy sieht es da schon anders aus."



Der 54-jährige Autor, der seit 2006 weltweit mehr als 21 Millionen Bücher verkauft hat, bezeichnete das Smartphone als "absoluten Zeitkiller" und forderte Konsequenzen für den Alltag: "Deshalb finde ich: Handys raus aus dem Schlafzimmer!" Zudem gestand Fitzek, dass eine Recherche bei einem Therapeuten ungeplant zur Behandlung der eigenen Abhängigkeit wurde: "Ich wollte nur wissen, wie eine Behandlung abläuft, aber er wollte, dass ich ihm ein echtes Thema nenne. Also haben wir über meine Handysucht gesprochen."



Für teure Autos kann sich Fitzek nicht begeistern. "Unser Familienauto ist ein Kia Sorento - ist sicher für die Kinder und kostet nur einen Bruchteil davon, was andere Autos kosten", sagte er. Er mache sich nicht viel aus Autos, deshalb hätten seine Frau und er als Zweitwagen nur einen Mini. "Aber eins weiß ich: Das nächste Auto wird ein Stromer."





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