Im Rohstoffbereich ist derzeit viel Bewegung. Seit einigen Wochen sind Gold und Silber wieder ins Laufen gekommen. Der Kupferpreis befindet sich ohnehin nahe einem Allzeithoch. Und auch bei Kohle und Eisenerz geht es voran. Die USA haben mit ihrer Intervention am Devisenmarkt (Yen!) gezeigt, dass sie weiter an einem schwachen Dollar interessiert sind. Das sollte die Rohstoffpreise weiter unterstützen. Da es sich hier um langfristige Trends handelt, sollten sich Anleger entsprechend in diesem Segment positionieren. Wir blicken deshalb auf die Aktien von Eldorado Gold, Strategic Resources und Pan American Silver.
Enthaltene Werte: CA2849025093,CA86277X4093,CA6979001089Den vollständigen Artikel lesen ...
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