Hürtgenwald - Ein Waldbrand in der Eifel hat zur Evakuierung des Ortsteils Gey in der Gemeinde Hürtgenwald geführt. Die Gemeinde teilte am Freitag mit, dass die rund 1.800 Einwohner den Ortsteil sofort verlassen müssen, da das Feuer sich weiter auf das Gebiet zubewegt. Die Warn-App Nina zeigte die höchste Warnstufe "Extreme Gefahr" an.



Die Evakuierung verlief bisher ohne Zwischenfälle, wie eine Polizeisprecherin am frühen Morgen mitteilte. Seit Donnerstagnachmittag stehen etwa 25 Hektar Wald in Flammen, was einer Fläche von rund 35 Fußballfeldern entspricht. Die Feuerwehr spricht von einer Großschadenslage und einem Feuer außer Kontrolle im Bereich Gey.



Betroffene sollen nur die nötigsten persönlichen Gegenstände, Ausweisdokumente und Medikamente mitnehmen. Eine Anlaufstelle wurde in der Grundschule Straß eingerichtet. Die Bevölkerung wird aufgefordert, das Gebiet zu meiden und den Anweisungen von Polizei und Feuerwehr Folge zu leisten. Polizeikräfte aus Aachen, Heinsberg und Euskirchen unterstützen die Polizei Düren bei der Evakuierung. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da in der Nacht keine Löschflugzeuge eingesetzt werden konnten.





© 2026 dts Nachrichtenagentur