mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
MEDIENMITTEILUNG
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Rotkreuz, 14. August 2026
Nach dem erfolgreichen Verkauf des deutschen Geschäfts Ende 2025 gelang es mobilezone im ersten Halbjahr 2026 mit der Akquisition der AK Group AG (mit der E-Commerce-Plattform Apfelkiste.ch und des Retail-Branding-Spezialisten MAREIN) das Unternehmen noch stärker als Spezialist für Telekommunikations- und mobile Lifestyle-Produkte zu positionieren.
Die Akquisition ist eine konsequente Fortführung der Strategie von mobilezone, das Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen («Recurring Revenue») sowie den profitablen E-Commerce-Bereich gezielt auszubauen und den leichten strukturellen Wandel des stationären Geschäfts (POS) mehr als zu kompensieren. Seit dem Vollzug der Akquisitionen am 1. Juni 2026 konnten bereits erste gemeinsame Initiativen (z.B. Produkte von Apfelkiste in den mobilezone Shops) erfolgreich umgesetzt werden. Die bisherigen Fortschritte in der Integration bestätigen die Erwartungen von mobilezone, die angekündigten Synergieeffekte auf Stufe EBITDA ab 2027 im mittleren einstelligen Millionenbereich zu realisieren.
Sehr erfreulich entwickelte sich das Mobile Virtual Network Operator (MVNO)-Geschäft: Die Anzahl der aktiven Postpaid-Abos stieg von 219'900 per Ende 2025 auf 243'100 oder um 10.6% per 30. Juni 2026. Auch das B2B-Geschäft sowie das strategisch wichtige Second-Life-Geschäft entwickelten sich positiv. Die Vertragsvermittlung im POS-Kanal lag spürbar unter dem Vorjahresniveau. Insgesamt erzielte mobilezone in der Berichtsperiode einen bereinigten EBITDA von CHF 19.6Mio. und lag damit CHF 0.5Mio. über dem letztjährigen Halbjahres-Höchstwert von CHF 19.1Mio. Der Beitrag der AK Group ist dabei noch gering, da die Konsolidierung lediglich für einen Monat erfolgte.
Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats, sagt: «Neben der Entwicklung des MVNO-Geschäfts war das Highlight des ersten Halbjahres die Akquisition von Apfelkiste und MAREIN. Die Unternehmen ergänzen sich hervorragend mit unserem bestehenden Geschäft und bieten Kunden kanalübergreifend die besten Produkte aus Telekommunikation und mobilen Lifestyle. Die ersten gemeinsamen erfolgreich umgesetzten Verkaufsinitiativen stimmen uns zuversichtlich unsere im Jahr 2027 erwarteten Synergieeffekte im mittleren Millionenbereich auf Stufe EBITDA zu erreichen.»
Akquisition von Apfelkiste - Vollzug und erste gemeinsame Verkaufsinitiativen
Im Zusammenhang mit dem Closing übernahm die JULE Investment Management AG, welche von Apfelkiste.ch-Gründer Pierre Droigk kontrolliert wird, das Aktienpaket der Haubrich SE. Damit ist Pierre Droigk mit 5.18% des Aktienkapitals der grösste Einzelaktionär der mobilezone holding ag. Er wird, wie bereits kommuniziert, der Generalversammlung 2027 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen und die strategische Weiterentwicklung der Gruppe aktiv mitgestalten.
Erfreuliche Wachstumsdynamik im Segment MVNO
Zur guten Performance beigetragen haben das Roaming-Upgrade der Produktfamilie «Flat Mobile» bei Digital Republic, die seit dem 1. Mai 2026 geltenden Preisanpassungen bei TalkTalk, sowie aktive Massnahmen zur Früherkennung, Vermeidung und Reduzierung von Kundenabwanderungen (Churn-Management).
Wachstum im Bereich Second Life und Refurbishing von Smartphones
Stationärer Handel (POS) und B2B
Veränderung in der Geschäftsleitung
Finanzielle Guidance
Dank einer nachhaltig soliden Cash-Generierung wird per 31. Dezember 2026 ein Nettoverschuldungsgrad (Nettoverschuldung/annualisierter pro forma EBITDA) von unter 2 angestrebt. Die attraktive Dividendenpolitik soll fortgeführt werden. Bis 2028 (Ausschüttung 2029) plant mobilezone eine Ausschüttung von mindestens CHF 0.90 je Aktie.
Der Halbjahresbericht 2026 mit der detaillierten Halbjahresrechnung nach Swiss GAAP FER ist ab sofort
Am heutigen 14. August 2026 findet um 9.15 Uhr eine Video-Konferenz für Investoren, Analysten und
Medienmitteilung (PDF)
Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende
Über mobilezone
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|mobilezone holding ag
|Suurstoffi 22
|6343 Rotkreuz
|Schweiz
|Telefon:
|041 400 24 24
|E-Mail:
|mobilezoneholding@mobilezone.ch
|Internet:
|mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
|ISIN:
|CH0276837694
|Valorennummer:
|A14R33
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2381528
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