Rotkreuz ZG - Mobilezone hat im ersten Halbjahr 2026 wieder mehr Umsatz erzielt. Dazu trug einerseits der Kauf der AK Group mit den Firmen Apfelkiste und Marein bei. Auch das Geschäft mit den Abos der der virtuellen Mobilfunkbetreiber Talktalk und Digital Republic wuchs. Insgesamt hat Mobilezone in den ersten sechs Monaten einen Umsatz von 127,2 Millionen Franken eingefahren. Das ist ein Plus von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahressemester, wie das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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