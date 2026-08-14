von Patrick Gunti Sparen und Investieren soll so selbstverständlich werden wie das Bezahlen mit Karte oder Smartphone. Mit der Kaspar& Bank Thalwil-App setzt die Bank Thalwil auf automatisierten Vermögensaufbau und einen möglichst einfachen Einstieg ins Anlegen - bereits ab dem ersten Franken. Im Interview spricht CEO Sandro Meichtry darüber, wie digitale Lösungen das Sparverhalten verändern, weshalb auch kleine Beträge langfristig Wirkung entfalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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