Von Angelika Jacobs, Universität Basel Basel - Spontane Diskussionen, ein Ping-Pong kreativer Ideen und intensives Rechnen: So erforscht Admir Greljo die kleinsten Bausteine der Materie und einige der grössten offenen Fragen des Universums. Ein engagierter Lehrer und ein Buch waren die Initialzündung für einen Karriereweg zu den grossen Rätseln des Kosmos. Eine Geschichte, die wie der Traum jeder Lehrperson klingt. Das Buch enthielt Physikaufgaben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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