Applied Materials liefert das beste Quartal seiner Geschichte, hebt den Ausblick erneut an - und die Aktie fällt trotzdem. Was am Donnerstagabend in Santa Clara passierte, erzählt weniger über den Zulieferer als über den Preis, den der Markt für die KI-Geschichte inzwischen verlangt. Ein Quartal ohne Schwachstelle Applied Materials hat nach US-Schluss starke Quartalsergebnisse geliefert: 9,12 Milliarden Dollar Umsatz gegenüber rund 9,00 Milliarden Dollar Konsens, ein Plus von 25 Prozent zum Vorjahr. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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