© Foto: HI-generiert mit DALL-EDas die Straße von Hormuz weiter dicht ist, scheint die Anleger nicht zu jucken. De US-Indizes feiern neue Rekorde und der DAX scheint auch wieder Gas zu geben. SanDisk hat die gute Stimmung für Tech-Aktien neu entfacht.Der Dax dürfte am Freitag freundlich in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,5 Prozent höher bei 26.421 Punkten. Damit rückt das Rekordhoch vom Mittwoch bei 26.573 Punkten wieder näher. Bemerkenswert bleibt die Gelassenheit der Anleger angesichts der weiterhin ungelösten Lage an der Straße von Hormus. Die Börsen setzen offenbar weiter auf eine schnelle Entspannung und Wiederöffnung der wichtigen …
Enthaltene Werte: US0382221051,US5951121038,US9581021055,DE0008469XXX,EU0009652XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen
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