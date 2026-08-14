© Foto: Dall-EDie Sandisk-Aktie schießt nach dem Investorentag zweistellig nach oben. Neue Wachstums- und Margenziele bis 2030 sorgen bei Anlegern für Euphorie. Sandisk hat am Donnerstag eine Rallye hingelegt. Die Aktie des Speicherchip-Spezialisten schlossen 13,67 Prozent höher und legten im nachbörslichen Handel um weitere 2,73 Prozent auf 1.569,84 US-Dollar zu. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus damit auf 543,7 Prozent. Auslöser des Kurssprungs waren neue Langfristziele, die Sandisk auf seinem Investorentag präsentierte. Sandisk stellt Wachstum bis zum Ende des Jahrzehnts in Aussicht Für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 erwartet Sandisk ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen …
Enthaltene Werte: US78392B1070,US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen
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