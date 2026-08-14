Washington - Nach alarmierenden Beschwerden über Missstände auf der «USS Abraham Lincoln» soll der in Nahost eingesetzte Flugzeugträger laut Medienberichten abgelöst werden. Ersetzt wird er durch die «USS George Washington», wie das «Wall Street Journal» sowie die US-Sender CNN und NBC News unter Berufung auf Insider melden. Laut CNN war der Austausch der Schiffe bereits zuvor geplant. Unklar war beiden Sendern zufolge hingegen, wie lange das Ganze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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