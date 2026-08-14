Claton-on-Sea - Mit einem Sieg in einer kuriosen Wahl hat sich der britische Rechtspopulist Nigel Farage erneut einen Sitz im Parlament gesichert. Der Chef der Partei Reform UK gewann die Nachwahl im Wahlkreis Clacton in der englischen Grafschaft Essex mit 22.239 Stimmen. Als grösster Konkurrent des früheren Brexit-Vorkämpfers galt ausgerechnet Spasskandidat Count Binface («Graf Mülltonnengesicht»). Er kam auf 9.455 Stimmen. Schon vor der Verkündung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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