Bern - Bauernpräsident Markus Ritter schätzt in einem Interview mit «CH Media» die Verluste der Landwirtschaft durch den Hitzesommer höher ein als 2003. Damals habe der Schweizerische Bauernverband die Schäden auf bis zu 500 Millionen Franken beziffert. Weil dieses Jahr alle Regionen betroffen seien, würden die Verluste sicher höher ausfallen. Für eine belastbare Aussage sei es aber noch zu früh. Die Situation sei aussergewöhnlich, weil die Böden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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