Alterric und Voltfang wollen am Windpark Berne in Niedersachsen einen Batteriegroßspeicher mit 10 MWh Speicherkapazität errichten. Bei dem Co-Location-Projekt nutzen Windenergie und Großspeicher den bestehenden Netzverknüpfungspunkt gemeinsam. Der Batteriespeicheranbieter Voltfang und der Energieparkentwickler Alterric errichten am Windpark Berne in Niedersachsen einen Batteriegroßspeicher in Co-Location. Es soll sich um eines der ersten Projekte in dieser Konfiguration am Netz handeln. Der Speicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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