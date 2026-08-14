Verzögerungen bei Projektverkäufen Die Energiekontor AG hat ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 deutlich nach unten angepasst. Statt eines Konzern-EBT von bislang 40 bis 60 Mio. Euro erwartet das Unternehmen nun lediglich 5 bis 10 Mio. Euro. Grund sind deutlich verzögerte Netzanschlüsse mehrerer schottischer Windparkprojekte, wodurch geplante und bereits im Verkaufsprozess befindliche Projektverkäufe voraussichtlich nicht mehr im laufenden Geschäftsjahr ergebniswirksam werden. Bei drei betroffenen Windparks verschieben sich die ursprünglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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