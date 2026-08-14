München (ots) -E.ON Energie Deutschland zählt auch 2026 als führender digitaler Serviceanbieter der Energiebranche. Im aktuellen Ranking "Digital Champions" von WELT und ServiceValue wurde E.ON erneut für seine digitale Kundennähe bundesweit mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Die Auszeichnung stützt sich auf über 387.000 Verbraucherurteile zur digitalen Kundennähe von 1.905 Unternehmen aus 123 Branchen. Sie zeigt, dass E.ON die Digitalisierung des Kundenservice erfolgreich vorantreibt."Herausragender digitaler Service ist ein zentraler Teil unseres Leistungsversprechens", sagt Marc Dönges, als Geschäftsführer von E.ON Energie Deutschland zuständig für den Kundenservice. "Unsere Kundinnen und Kunden erwarten, dass sie ihre Anliegen einfach, schnell und jederzeit erledigen können. Deshalb setzen wir konsequent auf digitale Lösungen und entwickeln unsere Services kontinuierlich weiter. Die erneute Auszeichnung als Digital Champion bestätigt unseren Anspruch und motiviert uns, das digitale Kundenerlebnis kontinuierlich weiterzuentwickeln und den Alltag unserer Kundinnen und Kunden noch einfacher zu machen.""Mein E.ON" App stärkt das digitale KundenerlebnisMit der neuen "Mein E.ON" App hebt E.ON das digitale Kundenerlebnis auf die nächste Stufe. Sie bündelt erstmals zentrale Funktionen rund um Energievertrag, Service und das vernetzte Zuhause in einer Anwendung. Kundinnen und Kunden können unter anderem Rechnungen einsehen, Zählerstände übermitteln, Abschläge anpassen oder Informationen zu ihren Energielösungen abrufen. Auch Funktionen rund um Solaranlage, Flex-Bonus oder das Laden des E-Autos werden schrittweise integriert. Damit wird Energie für Kundinnen und Kunden einfacher, übersichtlicher und persönlicher erlebbar, egal ob zu Hause oder unterwegs.Die Auszeichnung als "Digital Champion 2026" knüpft an eine Reihe weiterer Siegel an, die die hohe Qualität der digitalen Angebote und des Kundenservice von E.ON bestätigen: darunter FOCUS MONEY "Service-König", WELT "Digital Champions in der Kundenbegeisterung", FOCUS MONEY "Beste App" für die "Mein E.ON" App, SZ Institut "Mobile Apps Sehr hoher Mehrwert 2025" für E.ON Smart Control, CHIP "Bester Online-Vertragsabschluss", "Bester digitaler Service" von Chip sowie FOCUS MONEY "Rund ums Haus - Deutschlands Beste 2026".Über die Auszeichnung:Die Untersuchung "Digital Champion 2026" wurde vom Analyseinstitut ServiceValue im Auftrag von WELT durchgeführt und basiert auf über 387.000 Kundenurteilen zu 1.905 Unternehmen aus 123 Branchen. Bewertet wurde, wie zufrieden Kundinnen und Kunden mit der Digitalisierung von Serviceangeboten und -leistungen sind.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:KathrinHansenTel.: +49 89 12 54 1339Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/6333175