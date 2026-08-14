Die Aktie von Apple befindet sich nach dem starken Lauf der vorangegangenen Monate aktuell in einer Konsolidierungsphase. Indes hat Apple laut einem Bericht von Reuters ein eigenes großes Sprachmodell speziell für den chinesischen Markt entwickeln lassen - ein Kurswechsel gegenüber der bisherigen Strategie des iPhone-Herstellers.Denn bisher hatten die Kalifornier in China ausschließlich auf KI-Modelle von Drittanbietern gesetzt. Entwickelt wurde Apples KI-Modell für China dem Bericht zufolge in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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