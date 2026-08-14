Die diesjährige Befragung des Sozialen Nachhaltigkeitsbarometers der Transformation, eines Projektes der Bertelsmann Stiftung und des RIFS (Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit) am Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ), hat erneut ergeben, dass Klimawandel und Klimaschutz für die Deutschen eine enorme Bedeutung haben. 54 Prozent der Befragten fordern demnach mehr staatliche Investitionen in Klimaschutz, rund 56 Prozent wollen weitere Maßnahmen in der Energie-, Verkehrs- und Wärmewende. Allerdings sei "die Besorgnis über den Klimawandel gesunken und auch die Zustimmung zu vielen Bereichen der Nachhaltigkeitstransformation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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