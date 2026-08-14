Hitzewellen in Deutschland und Europa werden zur Normalität. Starke Sonneneinstrahlung ist nicht das Problem. Der kritische Faktor ist die Temperatur. Solarmodule werden unter Standard-Testbedingungen bewertet: 1. 000 Watt/Quadratmeter Einstrahlung und 25 Grad Celsius Zelltemperatur. Im Feld liegen Zelltemperaturen an heißen Tagen deutlich darüber. Module können deutlich heißer werden als die Lufttemperatur. Bei kristallinen Solarzellen sinkt die Leistung typischerweise mit steigender Temperatur. Liegt die Zelltemperatur nicht bei 25 Grad Celsius, sondern bei 65 Grad Celsius, entspricht das bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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