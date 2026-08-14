Bern - Die Schweizer Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2026 überraschend stark gewachsen. Treiber des Wachstums war die Chemie- und Pharma-Branche. Im zweiten Quartal wuchs das Bruttoinlandprodukt (BIP) in der Schweiz auf bereinigter Basis zum Vorquartal real um 1,5 Prozent, wie die am Freitag publizierte Erstschätzung des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) zeigt. Damit hat sich das Wachstum deutlich beschleunigt: Im ersten Quartal war die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab