Der Verband der Norddeutschen Energie- und Wasserwirtschaft (VNEW) fordert mit Verweis auf lange Wartezeiten beim Netzanschluss von Batteriespeichern die Anwendung eines Reifegradverfahrens für solche Projekte auch in den norddeutschen Verteilnetzen. Zuletzt hatte der baden-württembergische Netze Verteilnetzbetreiber Netze BW einen solchen Schritt angekündigt. Der VNEW will die seit April 2026 auf Übertragungsnetzebene bestehende Praxis auch auf die Verteilnetzebene anwenden. Bei Netzanschlussanfragen für Batteriespeicher sollen demnach die Projektierer einen "Realisierungsnachweis" zu Fläche, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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