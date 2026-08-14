Die neuesten Börsendokumente des weltweit wertvollsten Raumfahrtunternehmens sind veröffentlicht worden. Sie gewähren Einblick in die internen Machtstrukturen und zeigen überraschende Details der Eigentumsverhältnisse. Elon Musk hält laut einer offiziellen Mitteilung an die US-Börsenaufsicht exakt 48,4 Prozent der Aktien des Raumfahrtunternehmens SpaceX. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, beläuft sich der Wert seiner Beteiligung nach dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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