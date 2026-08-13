Le 13 août/August 2026Bolt Metals Corp. (BOLT) has announced a name and symbol change to 26 Metals Inc. (IRON).Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on August 19, 2026.Disclosure documents are available at www.thecse.com.Please note that all open orders will be canceled at the end of business on August 18, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders._________________________Bolt Metals Corp. (BOLT) a annoncé un changement de nom et de symbole pour 26 Metals Inc. (IRON).Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 19 août 2026.Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 18 août 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: le 19 août/August 2026Old Symbol/Vieux Symbole: BOLTNew Symbol/Nouveau Symbole: IRONNew CUSIP/ Nouveau CUSIP: 90140G 10 6New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 90140G 10 6 3Old/Vieux CUSIP & ISIN: 097692404/CA0976924047If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.