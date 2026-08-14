Original-Research: Antimony Resources Corp. - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu Antimony Resources Corp.
9-Monatszahlen im Rahmen der Erwartungen, Bald-Hill-Projekt entwickelt sich planmäßig; KAUFEN-Rating bestätigt
Im Januar 2025 hat ATMY eine Optionsvereinbarung über den Erwerb von 100 % des Bald-Hill-Projekts unterzeichnet. Das Projekt entwickelt sich zu einem der vielversprechendsten Antimon-Explorationsprojekte in Nordamerika. Es befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick, die eine bergbaufreundliche Jurisdiktion mit guter Infrastruktur und stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen ist. Seit dem Abschluss der Optionsvereinbarung wurde ein umfangreiches Explorations- und Bohrprogramm gestartet, das die historische Antimonmineralisierung deutlich bestätigt und erweitert hat.
Im Mittelpunkt der aktuellen Entwicklung steht der veröffentlichte NI-43-101-konforme Technical Report. Dieser stellt zwar noch keine formale Mineralressource dar, definiert jedoch ein sogenanntes "Exploration Target". Auf Basis eines 3D-Blockmodells und der bisherigen Bohrergebnisse wurde ein potenzielles Antimonvorkommen von 69.994 bis 92.782 Tonnen Antimon bei einem Gehalt von 3,0 % Sb bzw. 93.325 bis 123.711 Tonnen bei 4,0 % Sb geschätzt.
Zwischen April und Juli 2025 wurden insgesamt 16 Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 3.160 Metern durchgeführt. Die Ergebnisse gelten als äußerst positiv, da in rund 75 % aller Bohrungen hochgradige Antimonmineralisierung durchschnitten wurde. Die Kampagne bestätigt insgesamt eine zusammenhängende, antimonführende Zone mit einer Streichlänge von etwa 700 Metern und einer Tiefe von mindestens 400 Metern. Sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichens bleibt die Struktur weiterhin offen, was auf erhebliches zusätzliches Explorationspotenzial hindeutet.
Zusätzliche Upside-Potenziale ergeben sich zudem aus neu entdeckten Zielgebieten außerhalb der bisherigen Hauptzone. Mit "Bald Hill South", der "Marcus Zone" und der neuen "Central Zone" wurden weitere antimonhaltige Stibnit-Zonen identifiziert, die bislang kaum exploriert wurden. Oberflächenarbeiten deuten darauf hin, dass diese Strukturen das Gesamtpotenzial des Projekts erheblich erweitern könnten. Insgesamt positioniert sich Bald Hill damit zunehmend als strategisch bedeutendes Antimonprojekt in einem Markt, der aufgrund geopolitischer Spannungen und chinesischer Exportbeschränkungen stark an Bedeutung gewonnen hat.
Seit unserem letzten Research Comment hat Antimony Resources den positiven Newsflow zum Bald-Hill-Projekt mit weiteren hochgradigen Bohrergebnissen fortgesetzt. Im Mittelpunkt stehen erneut die Ergebnisse aus der Main Zone. Sie bestätigen die Kontinuität der bekannten Antimonmineralisierung und verbessern somit die Datenbasis für die geplante Ressourcendefinition.
Die aus einem Peer-Group-Vergleich hergeleitete Projektbewertung (siehe Initial-Coverage-Studie vom 30.03.2026) behält weiterhin ihre Gültigkeit. Gegenüber unserer bisherigen Bewertung hat sich der im Rahmen eines Black-Scholes-Verfahrens ermittelte Wert der ausstehenden Warrants und Optionen jedoch auf -12,00 Mio. CAD (bisher: -26,08 Mio. CAD) verbessert. Dies erhöht den von uns ermittelten Gesamtunternehmenswert auf 324,45 Mio. CAD (bisher: 310,37 Mio. CAD). Aufgrund der deutlich gesteigerten Aktienzahl von 121,84 Mio. (bisher: 103,32 Mio.) reduziert sich der faire Wert je Aktie auf 2,66 CAD (1,65 EUR bei 1,00 CAD = 0,62 EUR; Stand: 14.08.2026, 06:38 Uhr UTC). Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260814_Antimony_Comment
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Fertigstellungsdatum: 14.08.2026 (8:41 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 14.08.2026 (11:00 Uhr)
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