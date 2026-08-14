Original-Research: Antimony Resources Corp. - von GBC AG



14.08.2026 / 11:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Antimony Resources Corp. Unternehmen: Antimony Resources Corp. ISIN: CA0369271014 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,66 CAD Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

9-Monatszahlen im Rahmen der Erwartungen, Bald-Hill-Projekt entwickelt sich planmäßig; KAUFEN-Rating bestätigt



Antimony Resources Corp. (ATMY) hat kürzlich die operativen Kennzahlen der ersten neun Monate 2025/2026 (Geschäftsjahresende: 31.08.2026) bekannt gegeben. Da sich das Unternehmen derzeit noch in der Explorationsphase seines Hauptprojekts, dem Bald-Hill-Projekt, befindet und somit noch keine Umsätze erwirtschaftet, liegt der Fokus auf der Liquiditätsausstattung und der dar-aus resultierenden Kapitalreichweite.



Die Kapitalreichweite der Gesellschaft hängt insbesondere mit der Entwicklung des Bald-Hill-Projekts zusammen. Für das in der kanadischen Provinz New Brunswick gelegene Projekt besteht eine Kaufoption über dessen vollständigen Erwerb. Diese im Januar 2025 getroffene Vereinbarung sieht neben einem Bar-Kaufpreis von 2,0 Mio. CAD auch die Ausgabe von 1,1 Mio. Aktien sowie Explorationsausgaben von rund 5 Mio. CAD vor. Diese müssen in einem Zeitraum von bis zu vier Jahren nach Abschluss der Vereinbarung erfolgen. Zum Stichtag 31.05.2026 waren vom Kaufpreis insgesamt 257.500 CAD entrichtet und 500.000 Aktien emittiert worden. Die Explorationskosten bis zum Stichtag der 9-Monatszahlen des Geschäftsjahres 2025/2026 belaufen sich auf insgesamt 6,25 Mio. CAD. Der Großteil der Explorationskosten entfällt mit 5,42 Mio. CAD auf das laufende Geschäftsjahr 2025/2026. Allein im dritten Quartal wurde die Entwicklung des Hauptprojekts mit Explorationsausgaben in Höhe von 2,78 Mio. CAD wesentlich vorangetrieben.



In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 war der freie Cashflow (der Liquiditätsabfluss für Explorationen ist im Investitions-Cashflow enthalten) mit -9,53 Mio. CAD wie erwartet negativ. Die operativen Aufwendungen sowie die Explorationsaufwendungen wurden durch eine Reihe von Kapitalmaßnahmen finanziert, die insgesamt einen Liquiditätszufluss in Höhe von 12,64 Mio. CAD ausgelöst haben. Besonders erwähnenswert ist die Ende November 2025 erfolgte Kapitalerhöhung, im Rahmen derer durch die Ausgabe von 21,02 Millionen Aktien ein Nettoemissionserlös in Höhe von 8,7 Mio. CAD erzielt wurde. Im dritten Quartal 2025/2026 wurden durch die Aktienemission zur Bedienung von Optionen und Warrants weitere Mittel in Höhe von 0,66 Mio. CAD erlöst. Zum Stichtag 31.05.2026 verfügte ATMY über liquide Mittel in Höhe von 4,86 Mio. CAD. Die Gesellschaft hält weiterhin einen ausreichenden Liquiditätsbestand für gegeben, um die zusätzlichen Programme zur Ressourcen-schätzung, für die Beantragung der Baugenehmigung sowie für die Durchführung der technischen Lückenanalyse zu finanzieren.



Im Januar 2025 hat ATMY eine Optionsvereinbarung über den Erwerb von 100 % des Bald-Hill-Projekts unterzeichnet. Das Projekt entwickelt sich zu einem der vielversprechendsten Antimon-Explorationsprojekte in Nordamerika. Es befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick, die eine bergbaufreundliche Jurisdiktion mit guter Infrastruktur und stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen ist. Seit dem Abschluss der Optionsvereinbarung wurde ein umfangreiches Explorations- und Bohrprogramm gestartet, das die historische Antimonmineralisierung deutlich bestätigt und erweitert hat.



Im Mittelpunkt der aktuellen Entwicklung steht der veröffentlichte NI-43-101-konforme Technical Report. Dieser stellt zwar noch keine formale Mineralressource dar, definiert jedoch ein sogenanntes "Exploration Target". Auf Basis eines 3D-Blockmodells und der bisherigen Bohrergebnisse wurde ein potenzielles Antimonvorkommen von 69.994 bis 92.782 Tonnen Antimon bei einem Gehalt von 3,0 % Sb bzw. 93.325 bis 123.711 Tonnen bei 4,0 % Sb geschätzt.



Zwischen April und Juli 2025 wurden insgesamt 16 Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 3.160 Metern durchgeführt. Die Ergebnisse gelten als äußerst positiv, da in rund 75 % aller Bohrungen hochgradige Antimonmineralisierung durchschnitten wurde. Die Kampagne bestätigt insgesamt eine zusammenhängende, antimonführende Zone mit einer Streichlänge von etwa 700 Metern und einer Tiefe von mindestens 400 Metern. Sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichens bleibt die Struktur weiterhin offen, was auf erhebliches zusätzliches Explorationspotenzial hindeutet.



Zusätzliche Upside-Potenziale ergeben sich zudem aus neu entdeckten Zielgebieten außerhalb der bisherigen Hauptzone. Mit "Bald Hill South", der "Marcus Zone" und der neuen "Central Zone" wurden weitere antimonhaltige Stibnit-Zonen identifiziert, die bislang kaum exploriert wurden. Oberflächenarbeiten deuten darauf hin, dass diese Strukturen das Gesamtpotenzial des Projekts erheblich erweitern könnten. Insgesamt positioniert sich Bald Hill damit zunehmend als strategisch bedeutendes Antimonprojekt in einem Markt, der aufgrund geopolitischer Spannungen und chinesischer Exportbeschränkungen stark an Bedeutung gewonnen hat.



Seit unserem letzten Research Comment hat Antimony Resources den positiven Newsflow zum Bald-Hill-Projekt mit weiteren hochgradigen Bohrergebnissen fortgesetzt. Im Mittelpunkt stehen erneut die Ergebnisse aus der Main Zone. Sie bestätigen die Kontinuität der bekannten Antimonmineralisierung und verbessern somit die Datenbasis für die geplante Ressourcendefinition.



Die aus einem Peer-Group-Vergleich hergeleitete Projektbewertung (siehe Initial-Coverage-Studie vom 30.03.2026) behält weiterhin ihre Gültigkeit. Gegenüber unserer bisherigen Bewertung hat sich der im Rahmen eines Black-Scholes-Verfahrens ermittelte Wert der ausstehenden Warrants und Optionen jedoch auf -12,00 Mio. CAD (bisher: -26,08 Mio. CAD) verbessert. Dies erhöht den von uns ermittelten Gesamtunternehmenswert auf 324,45 Mio. CAD (bisher: 310,37 Mio. CAD). Aufgrund der deutlich gesteigerten Aktienzahl von 121,84 Mio. (bisher: 103,32 Mio.) reduziert sich der faire Wert je Aktie auf 2,66 CAD (1,65 EUR bei 1,00 CAD = 0,62 EUR; Stand: 14.08.2026, 06:38 Uhr UTC). Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260814_Antimony_Comment



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Fertigstellungsdatum: 14.08.2026 (8:41 Uhr)

Datum der ersten Weitergabe: 14.08.2026 (11:00 Uhr)



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