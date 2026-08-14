Stratec's Q2 zeigte eine klare Erholung, mit einem Umsatzanstieg von 2,4% in konstanten Währungen und einem mehr als verdoppelten bereinigten EBIT, was die Marge auf 11,9% anhebt. Analyzer Systems blieb der Hauptwachstumstreiber, während Service Parts und Consumables weiterhin hinterherhinken. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich bei konstanten Währungen und einer bereinigten EBIT-Marge von etwa 10,0%. Allerdings hängt der Erfolg nun deutlich von einem sehr starken Jahresende ab, während die Prognosen für Kundenaufträge volatil bleiben. Wir erhöhen unsere EBIT-Schätzung für 2026 moderat und setzen das Kursziel auf 21,00 EUR, behalten jedoch unser HOLD-Rating bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stratec-se
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