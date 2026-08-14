Die SK-Hynix-Aktie hat sich am Donnerstag eindrucksvoll zurückgemeldet. Zwischenzeitlich ging es um rund +8% nach oben, nachdem der Kurs in den Wochen zuvor ordentlich durchgeschüttelt wurde. Am Freitag steht die Aktie bei rund 166 US$ und damit wieder an einer Marke, die für den weiteren Verlauf wichtig werden könnte. KI-Speicher bleibt die große Story Hinter SK Hynix steckt einer der wichtigsten Profiteure des KI-Booms. Das Unternehmen gehört neben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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