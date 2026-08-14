Der August dürfte zu einem schönen Monat für die Valneva-Aktie werden. Der Kurs des europäischen Impfstoffherstellers schießt am Freitagmorgen um +20% in die Höhe und hat damit seit Monatsbeginn um über +30% zugelegt. Was steckt hinter dem starken Comeback der Valneva-Aktie und ist sie ein Investment wert? Validierung des wichtigsten Impfstoffkandidaten Auslöser des heutigen Kurssprungs der Valneva-Aktie ist eine hervorragende Nachricht, die Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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