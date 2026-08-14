Bill Ackman wagt die Rückkehr zu Netflix und macht die Aktie mit einer milliardenschweren Wette erneut zum Gesprächsthema an der Wall Street. Der Starinvestor sieht den Streamingkonzern nach Jahren des Wettbewerbs als klaren Gewinner - doch für Privatanleger stellt sich die entscheidende Frage, ob die Argumente hinter Ackmans Investment auch zum eigenen Risikoprofil passen. Ackman baut eine neue Netflix-Position auf Bill Ackmans Investmentgesellschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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