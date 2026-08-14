Die Allianz-Aktie notiert mit 437,80 € nur knapp unter ihrem Rekordhoch. Goldman Sachs hat das Kursziel nach den Halbjahreszahlen dennoch von 450 auf 465 € angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Das verbleibende Kurspotenzial beträgt allerdings nur noch rund +6%. Lässt sich das Kursziel fundamental rechtfertigen? Rekordgewinn als fundamentaler Treiber der Allianz-Aktie Im ersten Halbjahr steigerte die Allianz das operative Ergebnis um +8,6% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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