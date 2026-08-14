OpenAI möchte mit einem neuen Berliner Büro in Deutschland richtig durchstarten. Was Firmenchef Altman über deutsche KI-Pläne und Datenschutz sagt. Der US-amerikanische KI-Gigant OpenAI baut seine Präsenz in Deutschland aus. Wie Firmenchef Sam Altman in einem Interview mit dem «Handelsblatt» ankündigte, plant der Entwickler des Chatbots ChatGPT die Eröffnung eines zweiten deutschen Standorts in Berlin. Bislang ist OpenAI in Deutschland nur mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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