FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.08.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 17800 (19100) P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 140 (160) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1250 (1300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 275 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PRIMARY HEALTH PROPERTIES PT TO 133 (128) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES THE GYM GROUP PRICE TARGET TO 295 (255) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1647 (1101) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 290 (190) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RANK GROUP PRICE TARGET TO 119 (111) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 4200 (4400) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 82 (85) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 4250 (4200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES PAGEGROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 235 (180) PENCE
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