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14.08.2026 11:27 Uhr
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PTA-News: ADX Energy Ltd.: Fortsetzung der Hochfeld-Tests ab 24. August - Nach erfolgreicher Phase 1 wird die "untere Hall-Formation" getestet

DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Fortsetzung der Hochfeld-Tests ab 24. August - Nach erfolgreicher Phase 1 wird die "untere Hall-Formation" getestet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Fortsetzung der Hochfeld-Tests ab 24. August

Nach erfolgreicher Phase 1 wird die "untere Hall-Formation" getestet

Gasfund Hochfeld-1 in OÖ

[ Fotos ]

Wien (pta000/14.08.2026/10:54 UTC+2)

Das australisch-österreichische Explorations- und Produktionsunternehmen ADX Energy plant noch im August die Erprobung weiterer Gaszonen der Hochfeld-Bohrung (HOCH-1) in der OÖ Gemeinde Frankenmarkt. ADX-Chairman Ian Tchacos zeigt sich zuversichtlich, dass auch die unteren Sandschichten der Hall-Formation gute Testergebnisse bringen werden. Gasfluss und Druckaufbau der Testphase 1 bestätigen bereits günstige Lagerstätteneigenschaften und ein hohes wirtschaftliches Förderpotenzial der Explorationsbohrung.

Der im Juni erfolgte Bohrlochtest einer Zone in der oberen Hall-Formation (Miozän) in 1465 m Tiefe lieferte hochwertiges, wasserfreies Erdgas in einer wirtschaftlich attraktiven Förderrate, konkret einen Zufluss von 2,7 Mio. Kubikfuß Erdgas pro Tag (450 Barrel pro Tag Öläquivalent) bei einem Fließdruck von 65 bar über einen Zeitraum von 11 Stunden - das errechnete Reservoirpotenzial liegt hier bei 3,5 Mio. Kubikfuß pro Tag (580 Barrel Öläquivalent).

Die nächsten Bohrlochversuche werden in zwei Phasen durchgeführt. Phase 1 (die bereits begonnen hat) konzentriert sich auf zwei weitere Zonen im oberen Teil der Hall-Formation sowie eine tiefere Zone im "Hall Channel". Die Tests der Phase 2 werden sich ausschließlich auf die Zonen im unteren "Hall Channel" konzentrieren (siehe Abbildung). Diese Tests haben sich aufgrund logistischer Fragen bei der Beschaffung einer Sprenggenehmigung für die Perforation leicht verzögert und sollen nun in der Woche ab 24. August aufgenommen werden. Zumindest zwei weitere Sandzonen sollen hier getestet werden, das erfordert zusätzliche Workover-Arbeiten.

Die nach der Bohrung durchgeführte 3D-Seismik-Kartierung der im Rahmen von HOCH-1 durchteuften Hall-Channel-Sande lässt sich gut mit früheren RAG-Bohrungen in etwa 2,5 Kilometern Entfernung vergleichen, was auf potenziell große stratigraphische Fallenbereiche für mindestens zwei gasführende Sandschichten hinweist, die nun im Rahmen des Testprogramms der Phase 1 untersucht werden. Die Ergebnisse dieser Tests sollten binnen vier Wochen vorliegen. Danach ist für Phase 2 die Erprobung von mindestens zwei tiefer liegenden Hall-Channel-Sandzonen geplant. Zum Aufbohren eines Zementpfropfens, um Zugang zu den tieferen Zonen zu erhalten, wird eine Workover-Anlage benötigt.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die bisherigen Testergebnisse der Bohrung HOCH-1 zu Optimismus Anlass geben. Die noch zu testenden Hall-Channel-Sandsysteme sind in diesem Gebiet sehr vielversprechend und produktiv auch deshalb, weil die relativ dünnen, tiefmarinen Hall-Channel-Sandschichten bereits mehrere große Gasfunde im Umfang von 25 bis 40 BCF hervorgebracht haben (4 bis 7 Millionen Barrel Öläquivalent).

Rückblick: Zwei Testphasen

Die Bohrung HOCH-1 hat acht dünne Sandsteinintervalle in der Hall-Formation zwischen 1465-1617 m Tiefe angetroffen, die sich als "wirtschaftlich rentable Gasvorkommen" herausstellen könnten. Die Bohrlochtests erfolgen in zwei Phasen. Die erste Phase konzentrierte sich auf die obere Hall-Formation, die zweite folgt in der unteren "Base-Hall"-Formation. Die Sandsteinschichten werden nacheinander perforiert und die Zuflussleistung bestimmt.

HOCH-1 ist das erste von drei relativ seichten Erdgas-Prospekten in Oberösterreich, für die alle montan- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen vorliegen. Die Bohrung hat am 16. April begonnen und erreichte am 9. Mai eine Tiefe von 1.685 Metern. Sie zielt auf Gaslagerstätten in geringen Tiefen (miozäne Sandsteine) der Hall-Formation ab. Das Prospektionsgebiet weist ein mittleres Ressourcenpotenzial von 8,0 Mrd. Kubikfuß (226 Mio. Kubikmeter) Erdgas und ein mögliches Potenzial von 17,3 Mrd. Kubikfuß (knapp 500 Mio. m3) auf.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ) und verfügt über zwei Lizenzgebiete im Ausmaß von rund 1100 km2. Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Originalaussendung vom 13. August 2026: https://www.pressetext.com/news/20260813030 Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at | 0699-18114006 | office@adx-energy.at

(Ende)

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Aussender:      ADX Energy Ltd. 
           Ölzeltgasse 3/8 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   DI Paul Fink 
Tel.:         +43 (0)676 6893465 
E-Mail:        paul.fink@adx-energy.at 
Website:       www.adx-energy.com 
ISIN(s):       AU000000ADX9 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX 
Weitere        Australian Securities Exchange (ASX), Sydney 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786697640837 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 04:54 ET (08:54 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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