Volatilität und E.on - dies passte in den letzten Monaten eigentlich nie zusammen. Doch heute ist kräftig Bewegung in die Anteilscheine des Versorgers gekommen. Leider aus Sicht der Aktionäre in die falsche Richtung. Denn die ansonsten eher trägen Papiere knicken im frühen Handel um satte fünf Prozent ein und liegen damit an der Spitze der DAX-Verlierer.• Die E.on-Aktie fällt im frühen Handel um rund fünf Prozent.• Auslöser ist der von der Bundesnetzagentur vorgeschlagene WACC für Gasnetze von 3,76 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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