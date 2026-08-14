Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Landesbank Baden-Württemberg begibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000LB66XXX/ WKN LB66YF) im Emissionsvolumen von 200 Mio. Euro, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen jährlichen Kupon von 2,750% erhalten, der einmal im Jahr ausgezahlt werde. Die nächste Zinszahlung werde am 10.08.2027 geleistet. Das Fälligkeitsdatum sei auf den 10.08.2029 terminiert. Auf Basis des Emissionskurses von 98,18 liege die Emissionsrendite bei 3,399%. Anleger würden ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln können. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Für vorrangige Verbindlichkeiten der LBBW gelte aktuell ein Rating Aa2 von Moody's. (News vom 13.08.2026) (14.08.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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