Selten lagen die beiden Hälften eines Quartalsberichts so weit auseinander. D-Wave Quantum setzte im zweiten Quartal rund 3,1 Millionen US-Dollar um - praktisch so viel wie ein Jahr zuvor. Damit blieb der Umsatz unter der veröffentlichten Konsensschätzung von 4,03 Millionen US-Dollar.Gleichzeitig stiegen die Bookings im ersten Halbjahr von 2,9 auf 35,5 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 1.120 Prozent. Im Halbjahr ging der Umsatz dagegen von 18,1 auf 5,9 Millionen US-Dollar zurück ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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