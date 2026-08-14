DJ PTA-AFR: tiscon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
tiscon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Linden (pta000/14.08.2026/11:30 UTC+2) - tiscon AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://tisconag.de/ Veröffentlichungsdatum: 17.08.2026
(Ende)
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Aussender: tiscon AG Nikolaus-Otto-Str. 11 35440 Linden Deutschland Ansprechpartner: Sascha Magsamen Tel.: +49 69 788 088 06-0 E-Mail: infomail@tiscon-ag.de Website: www.tiscon.de ISIN(s): DE0007458XXX (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
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(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2026 05:30 ET (09:30 GMT)