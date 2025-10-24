DJ PTA-News: tiscon AG iA: Bekanntmachung über eine Anfechtungsklage

tiscon AG iA: Bekanntmachung über eine Anfechtungsklage

Linden, 24.10.2025

Die tiscon AG gibt bekannt, dass auf der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 20.08.2025 nach dort eingelegten Widersprüchen zu Protokoll nun Anfechtungsklage erhoben wurde. Damit ist die gesellschafrechtliche Weiterentwicklung der tiscon AG vorerst blockiert.

Die Aktionäre Karl-Walter Freitag, Köln (Aktienbestand: 3 Aktien) und Metropol Vermögensverwaltungs- und Grundstücks-GmbH, ebenfalls Köln, (Aktienbestand 40 Aktien) stellen die folgenden Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. August 2025 streitig und haben den Antrag gestellt, die gefassten Beschlüsse für nichtig zu erklären.

_ TOP 4, Wahl des Abschlussprüfers,

_ TOP 5, Fortsetzung der Gesellschaft,

_ TOP 6, Sitzverlegung der Gesellschaft und weitere Änderungen der Satzung,

_ Absetzung der Tagesordnungspunkt 1 bis 3 sowie 7 bis 9.

Die Anfechtungsklage wird vor dem Landgericht Frankfurt am Main bei der fünften Kammer für Handelssachen unter dem Aktenzeichen 3-05 O 235/25 geführt. Termin zur Güteverhandlung und zur mündlichen Verhandlung ist auf Donnerstag, den 19. März 2026 um 10:00 Uhr bestimmt worden.

Selbstverständlich wird sich die Gesellschaft gegen diese Klage verteidigen. Die geplante Fortsetzung der tiscon AG, zu der eine aktienrechtlicher Fortsetzungsbeschluss der Hauptversammlung notwendig ist, wurde damit blockiert. Die genannten Aktionäre hatten in den vergangenen 10 Jahren mit der insolventen tiscon AG und den sogenannten Plansponsoren für den Insolvenzplan zu keiner Zeit Kontakt und haben damit Ihr Interesse an der Gesellschaft dokumentiert. Durch die Klage ist es der Gesellschaft nicht möglich, einen neuen prosperierenden wirtschaftlichen Betrieb aufzunehmen, und sie verbleibt im Stadium der aktienrechtlichen Abwicklung.

"Wir bedauern diese Situation für die Aktionäre sehr, denn durch das im Februar 2025 erfolgreich beendete Insolvenzverfahren hätte die tiscon AG nun durchstarten und damit Mehrwert für ihre Aktionäre schaffen können. Über die Motive der Kläger hat die Gesellschaft keinerlei Kenntnis. Wir fühlen uns jedoch geehrt, dass Deutschlands bekanntester Hauptversammlungsaktivist Karl-Walter Freitag im Spätherbst seiner eindrucksvollen aktienrechtlichen Laufbahn sich nun mit der wenig bekannten tiscon AG beschäftigt. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Herrn Freitag für die Neuausrichtung der Gesellschaft als echten Eigenkapitalgeber gewinnen könnten", sagen Aufsichtsrat und Abwickler gemeinsam.

Die Auswirkungen der Klage auf die Finanz- und Vermögenslage, insbesondere im Hinblick auf die für die Gesellschaft notwendige Unterstützung durch ihre positiv mitarbeitenden Aktionäre werden derzeit geprüft. Die Gesellschaft hat sich im Stadium des Insolvenzverfahrens und in der Folge ausschließlich über Darlehen von Aktionären und Finanzinvestoren finanziert, um den laufenden Geschäftsbetrieb, der im Wesentlichen regulatorische Kosten umfasst, zu gewährleisten.

Aufsichtsrat und Abwickler

Frankfurt am Main, im Oktober 2025

tiscon AG iA

Nikolaus-Otto-Str. 11

35440 Linden

Postanschrift:

tiscon AG iA

Hausener Weg 29

60489 Frankfurt am Main

Disclaimer:

Sofern in dieser Unternehmensmitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der tiscon AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der tiscon AG dar.

tiscon AG iA
Nikolaus-Otto-Str. 11
35440 Linden
Deutschland
Ansprechpartner: Sascha Magsamen
Tel.: +49 69 788 088 06-0
E-Mail: infomail@tiscon-ag.de
Website: www.tiscon.de
ISIN(s): DE0007458804 (Aktie)

