DJ PTA-News: tiscon AG: Bekanntmachung über Vorstandswechsel

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Linden, 05.03.2025 (pta/05.03.2025/14:01) - Die tiscon AG informiert über einen Wechsel im Vorstand der Gesellschaft. Der seit Mai 2023 amtierende Alleinvorstand Michael Winkel scheidet zum 05.03.2025 im besten gegenseitigen Einvernehmen aus. "Ich danke Michael Winkel für seine wertvolle Arbeit im Rahmen des Insolvenzplanverfahrens. Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Insolvenzplan waren nicht die besten, doch auch dank des Engagements von Michael Winkel konnten wir unser Ziel - die Wiederbelebung der tiscon AG - erreichen, sagt Hans-Georg Möckesch, Aufsichtsvorsitzender der Gesellschaft.

Zum neuen Alleinvorstand wurde Herr Sascha Magsamen (1974) bestellt. Er ist gleichzeitig Vertreter des größten Einzelaktionärs der tiscon AG, der PVM Private Values Media AG aus Frankfurt am Main. Die PVM AG war der so genannte Plansponsor für den Insolvenzplan, durch den eine Reaktivierung der Gesellschaft erst möglich geworden war. "Ich danke dem Aufsichtsrat für sein Vertrauen und werde nun intensiv an einer Neuausrichtung der tiscon AG arbeiten, damit alle Aktionäre davon profitieren können", sagt Sascha Magsamen.

Aufsichtsrat und Vorstand

Frankfurt am Main, im März 2025

tiscon AG

Nikolaus-Otto-Str. 11

35440 Linden

Postanschrift:

tiscon AG

Hausener Weg 29

60489 Frankfurt am Main

Disclaimer:

Sofern in dieser Unternehmensmitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der tiscon AG zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der tiscon AG dar.

Aussender: tiscon AG Adresse: Nikolaus-Otto-Str. 11, 35440 Linden Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Magsamen Tel.: +49 69 788 088 06-0 E-Mail: infomail@tiscon-ag.de Website: www.tiscon.de

ISIN(s): DE0007458804 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

