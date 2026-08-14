Gütersloh/München (ots) -- Premium-Partnerschaft bis einschließlich Saison 2028/29 verlängert- Neuer Fokus auf Outdoor Cooking und exklusive Erlebnisformate wie "Beyond Taste"Neue Spielzeit für das "Perfect Match": Miele und der FC Bayern München verlängern ihre Partnerschaft bis einschließlich der Saison 2028/29 und bauen ihre Zusammenarbeit nach sechs erfolgreichen Jahren gezielt aus. Im Mittelpunkt stehen emotionale Markenerlebnisse, digitale Content-Formate sowie neue Aktivierungen rund um die Themen Indoor- und Outdoor Cooking."Spitzenfußball und Kulinarik sind zwei Themen, die viele Menschen mit großer Leidenschaft verbinden. Unsere Partnerschaft mit dem FC Bayern bringt beides auf authentische Weise zusammen", erklärt Axel Kniehl, Geschäftsführer Marketing & Sales der Miele Gruppe. "Diese Verbindung wollen wir in den kommenden Jahren weiter ausbauen."Rouven Kasper, Vorstand Marketing & Vertrieb des FC Bayern: "Gemeinsam mit Miele schafft der FC Bayern nun schon seit bereits sechs Jahren immer wieder einzigartige Momente, in denen die Fans unseren Verein nicht nur sehen und fühlen können, sondern die auch im wahrsten Sinne des Wortes ganz nach ihrem Geschmack sind. Wir freuen uns auf weitere innovative Formate in der Allianz Arena oder der FC Bayern World zusammen mit diesem Partner, der beständig Hochgenuss garantiert."Sechs Jahre erfolgreiche ZusammenarbeitSeit dem Start der Zusammenarbeit im Jahr 2020 ist aus einer Hospitality-Kooperation eine vielseitige Partnerschaft mit Marken-, Produkt- und Genusserlebnissen entstanden. Herzstück ist die Miele Lounge in der Allianz Arena, die sich als exklusive Location für kulinarische Erlebnisse, Business-Events und Veranstaltungen mit Kundinnen, Kunden und Partnern etabliert hat. Kampagnen mit Spielern wie Serge Gnabry, die Miele x FC Bayern Duoflex Limited Edition als Co-Branding-Produkt sowie Aktivierungen in der FC Bayern World am Münchner Marienplatz haben die Partnerschaft über die vergangenen Jahre kontinuierlich erweitert.Outdoor Cooking erweitert die PartnerschaftMit der neuen Vertragslaufzeit erschließen Miele und der FC Bayern ein weiteres Themenfeld: Outdoor Cooking. Die neue Miele Produktkategorie eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, die Themen Kochen und Fußball emotional miteinander zu verbinden und besondere Erlebnisse zu schaffen. Geplant sind unter anderem neue Eventformate an Spieltagen sowie Kampagnen mit Spielern und FC Bayern Legenden."Mit neuen Formaten rund um Indoor- und Outdoor Cooking schaffen wir zukünftig noch mehr Berührungspunkte, die Menschen begeistern und unsere gemeinsamen Werte auf authentische Weise erlebbar machen", so Axel Kniehl."Beyond Taste" verbindet Spitzengastronomie und SpitzenfußballNeben Outdoor Cooking steht das neue Premium-Dinnerformat "Beyond Taste" beispielhaft für die Weiterentwicklung der Partnerschaft. Es verbindet Spitzengastronomie mit außergewöhnlichen Einblicken in die Welt des FC Bayern, die Fußballfans normalerweise verborgen bleiben. Jede Episode führt Gäste durch ausgewählte Bereiche der Allianz Arena - vom Spieler Nutrition Bereich über die FC Bayern Kabine bis an den Spielfeldrand. Gastgeberinnen und Gastgeber wie Spitzenköchin Viktoria Fuchs, Miele Markenbotschafter und Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann sowie Top-Sommelier Gerhard Retter begleiten die Gäste durch den Abend und sorgen für kulinarische Highlights. Das Format feiert im Winter 2026 Premiere.Weitere Informationen zu "Beyond Taste": Miele Beyond Taste in der Allianz Arena | Miele (https://www.miele.de/cs/beyond-taste-11009?utm_source=other&utm_medium=referral&utm_id=23de8awlootawot9999111999&utm_campaign=other-others-23de8awlootawot9999111999experience)Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: Miele und der FC Bayern verlängern Partnerschaft um weitere drei Jahre (https://www.miele.de/de/m/miele-und-der-fc-bayern-verlaengern-partnerschaft-um-weitere-drei-jahre-8405.htm)Über Miele: Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen "Immer Besser" in Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels, Sport- und Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 127 Jahren im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Miele mit rund 23.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 5,16 Milliarden Euro. Das globale Netzwerk umfasst 19 Produktionsstandorte sowie 49 Service- und Vertriebsgesellschaften (Stand: März 2026). Hauptsitz ist Gütersloh in Nordrhein-Westfalen.Pressekontakt:Jessica WienekePhone: +49 5241 89-1015E-Mail: jessica.wieneke@miele.comOriginal-Content von: Miele & Cie. 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