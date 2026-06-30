Gütersloh/Berlin (ots) -- Duoflex HX2 vereint Saugen, Wischen und Selbstreinigung in einem Gerät- CulinaryCoach begleitet Kundinnen und Kunden dank KI durch den Kochprozess- Miele zeigt Konzept als Antwort auf knappen WohnraumKünstliche Intelligenz, kleinere Wohnflächen und der Wunsch nach mehr Komfort verändern das Leben zu Hause. Viele Menschen möchten weniger Zeit mit Hausarbeit verbringen und erwarten Lösungen, die sich flexibel ihrem Alltag anpassen. Unter dem Motto "The Future is Now" zeigte Miele auf dem IFA Kick-Off, wie aktuelle gesellschaftliche und technologische Entwicklungen das Zuhause verändern - und welche konkreten Lösungen das Gütersloher Unternehmen bietet."Für uns ist Innovation kein Selbstzweck. Eine neue Technologie ist erst dann erfolgreich, wenn sie Kundinnen und Kunden spürbar entlastet. Deshalb entwickeln wir Lösungen, die für mehr Komfort, Zeitersparnis und mehr Freiraum für die wichtigen Dinge im Leben sorgen", so Danijel Vladimirov, Vice President Sales Germany bei Miele.Die Antworten auf diese Entwicklungen reichen von künstlicher Intelligenz in der Küche über neue Lösungen für die Bodenpflege bis hin zu Konzepten für moderne Wohnräume. Mit dem Duoflex HX2, dem CulinaryCoach und dem Konzept "Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich" zeigt Miele, wie aus Zukunftstrends konkrete Alltagslösungen werden.Mehr Komfort in der BodenpflegeMit dem Duoflex HX2 stellt Miele seine nächste Generation der Duoflex-Modellreihe vor. Das Gerät vereint Saugen, Wischen und Selbstreinigung in einem System. Dank des neuen AquaTurbo-Wischaufsatzes werden trockene und feuchte Verschmutzungen in einem Arbeitsgang aufgenommen. Bei den Modellen mit Selbstreinigungs-Station entleert sich der Staubbehälter automatisch. Wer schon einmal Haare mühsam aus einer Bürste geschnitten oder verschmutzte Nasswalzen gereinigt hat, kennt den Aufwand der Gerätepflege. Der Duoflex HX2 nimmt diese Arbeit ab: Er entfernt Haare automatisch von der Bürste (AutoCut) und reinigt die Nasswalzen selbstständig (AutoClean) - jeweils in der dafür vorgesehenen Selbstreinigungs-Station. Das reduziert den Kontakt mit Staub, Haaren und Schmutz auf ein Minimum und sorgt für ein dauerhaft hygienisches Reinigungserlebnis.Pressemitteilung Nr. 049/2026 (https://www.miele.de/de/m/miele-akku-handstick-saugt-wischt-und-reinigt-sich-selbst-8348.htm)CulinaryCoach: Künstliche Intelligenz als KochcoachMit dem CulinaryCoach bringt Miele künstliche Intelligenz in die Küche. Nutzerinnen und Nutzer beschreiben per Text, Sprache oder Foto, was sie zubereiten möchten. Der Assistent begleitet sie durch den Kochprozess, gibt passende Empfehlungen und beantwortet Fragen rund um die Zubereitung. Auf Basis von Miele Koch- und Gerätewissen überträgt der CulinaryCoach zudem optimale Einstellungen direkt an vernetzte Backöfen.Pressemitteilung Nr. 048/2026 (https://www.miele.de/de/m/miele-bringt-kuenstliche-intelligenz-als-kochcoach-in-die-kueche-8340.htm)Neue Perspektiven für urbanes WohnenMit 'Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich' präsentiert Miele Design- und Gerätekonzepte für moderne Wohnräume, in denen jeder Quadratmeter zählt. Das Konzept zeigt, wie sich hochwertige Hausgeräte auch auf begrenztem Raum integrieren lassen. Kochen, Essen und Arbeiten werden dabei intelligent miteinander verbunden. Multifunktionale Möbel und digitale Assistenz schaffen ein integriertes Wohnkonzept für veränderte Wohnsituationen.Pressemitteilung Nr. 050/2026 (https://www.miele.de/de/m/miele-zeigt-konzept-als-antwort-auf-knappen-wohnraum-8354.htm)Download Text und Fotos: www.miele-presse.dePressekontakt:Selin DoganPhone: +49 5241 89-62660E-Mail: selin.dogan@miele.comOriginal-Content von: Miele & Cie. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23907/6305419