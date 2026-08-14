Rheinmetall kommt an der Börse einfach nicht in Fahrt. Heute startet die Aktie mit einem Abschlag von 2 € in den letzten Handelstag der Woche, was einem Minus von 0,17 % entspricht. Gehandelt wird der Titel bei rund 1.170 €. Klingt nach wenig, ist aber das eigentliche Problem. Chartanalysten fordern mindestens 1.250 € für einen echten Ausbruch nach oben. Fundamentalanalysten sehen den fairen Wert sogar bei rund 1.690 €. Die Lücke zwischen dem aktuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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