Nachdem die Rheinmetall-Aktie ein desaströses erstes Halbjahr an der Börse erlebt hat, arbeitet sie seit Anfang Juli still und heimlich an einem Comeback. In den letzten sechs Wochen ist der Kurs des deutschen Rüstungskonzerns um über +20% gestiegen. Hatte der Markt denn Unrecht mit der Abstrafung der Rheinmetall-Aktie und ist sie doch einen Kauf wert? Eine nach wie vor hochdynamische Entwicklung Bevor ich eine Antwort auf die eingangs gestellte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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