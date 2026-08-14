Der Klimawandel hinterläßt Spuren im Stromsystem. Steigende Volatilität in der Stromerzeugung, ein deutlich wachsender Strombedarf und veränderte Lastprofile etwa durch mehr Klimatisierung in Hitzewellen, stellen die Stromversorgung von Unternehmen vor neue Herausforderungen. Die anhaltenden Hitzewellen in Mitteleuropa machen sichtbar, was Fachleute seit Jahren beobachten: Der Klimawandel hat direkte und spürbare Auswirkungen auf das Stromsystem und damit auf Versorgungssicherheit, Preise und den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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