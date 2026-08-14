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Diginex und Resulticks unterzeichnen angepasste endgültige Vereinbarung und schaffen damit einen globalen, KI-gestützten Konzern, der die Bereiche Kundenbindung und vertrauenswürdige Nachhaltigkeitsda



14.08.2026 / 12:30 CET/CEST

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Diginex und Resulticks unterzeichnen angepasste endgültige Vereinbarung und schaffen damit einen globalen, KI-gestützten Konzern, der die Bereiche Kundenbindung und vertrauenswürdige Nachhaltigkeitsdaten abdeckt Private Finanzierung über 70 Millionen US-Dollar gesichert und Abschluss für den 30. Oktober 2026 angestrebt LONDON, 14. August 2026 - Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) ("Diginex" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen für institutionelle und Unternehmenskunden, gibt heute die Unterzeichnung eines geänderten und neu gefassten Aktienkaufvertrags (der "A&R SPA") im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Resulticks Global Companies Pte. Limited ("Resulticks") bekannt. Resulticks ist ein globaler Anbieter von KI-gestützten Echtzeit-Lösungen für die Kundenbindung mit Hauptsitz in Singapur, der einige der weltweit größten Fortune-1000-Marken betreut. Resulticks erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 150 Millionen US-Dollar und einen Gewinn nach Steuern von 17 Millionen US-Dollar. Seit Beginn der Pandemie verzeichnete das Unternehmen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von über 60 %. Der Kaufvertrag (SPA), der die ursprünglich am 16. April 2026 bekannt gegebene Vereinbarung ergänzt und neu formuliert, legt die endgültigen Bedingungen fest, zu denen die beiden Unternehmen sich zusammenschließen werden (die "Transaktion"). Durch die reine Aktienstruktur in Verbindung mit Veräußerungsbeschränkungen werden die Gründer und Aktionäre von Resulticks zu Mehrheitsaktionären des zusammengeschlossenen Unternehmens. Ein transformativer Zusammenschluss Die Technologie von Resulticks ermöglicht es Marken, Kundendaten aus ihrem gesamten Unternehmen zu bündeln, die Kommunikation über verschiedene Kanäle hinweg zu koordinieren und mithilfe von KI-gestützter Intelligenz und Analytik Geschäftsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Diginex ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu optimieren, um die Transparenz in der regulatorischen Unternehmensberichterstattung und im Bereich der nachhaltigen Finanzen zu erhöhen. Wir sind davon überzeugt, dass die beiden Unternehmen (die "Gruppe) eine differenzierte Enterprise-Intelligence-Plattform schaffen, die Organisationen dabei unterstützt, nicht nur ihren Impact zu messen und zu kommunizieren, sondern auch das Vertrauen der Kunden zu vertiefen, die Markentreue zu stärken und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben. Die Transaktion positioniert die Gruppe an der Schnittstelle zweier starker globaler Trends: der steigenden Nachfrage nach vertrauenswürdiger Führung im Bereich Nachhaltigkeit und dem zunehmenden Einsatz von KI zur Bereitstellung personalisierter Kundenerlebnisse in Echtzeit. Der Zusammenschluss vereint zudem komplementäre geografische Präsenz - Resulticks ist in Nordamerika, Asien und im Nahen Osten vertreten, während Diginex über eine Basis in London und Europa verfügt. So entsteht eine Gruppe mit globaler Reichweite und einer wesentlich größeren Plattform, von der aus Unternehmenskunden, Partnerschaften und zukünftiges Wachstum erschlossen werden können. Im Laufe der Zeit werden die Kunden von einem breiteren Leistungsspektrum profitieren, da die Gruppe in eine Phase eintritt, die sich hinsichtlich Größe, technologischer Leistungsfähigkeit und geschäftlicher Chancen wesentlich von der bisherigen unterscheidet. Die überarbeiteten Bedingungen Der A&R SPA ersetzt den ursprünglichen Kaufvertrag vom 16. April 2026 in seiner geänderten Fassung in vollem Umfang. Gemäß den überarbeiteten Bedingungen des A&R-Kaufvertrags beträgt die für 100 % der Anteile an Resulticks zu zahlende Gegenleistung 1,05 Milliarden US-Dollar, die an die Aktionäre von Resulticks durch die Ausgabe von 600.000.000 neu ausgegebenen Diginex-Stammaktien zu einem vereinbarten Preis von 1,75 US-Dollar pro Aktie zu zahlen ist. Gemäß dem A&R SPA wird Diginex in Kürze eine Mitteilung an seine Aktionäre versenden, um auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Diginex-Aktionäre gemäß den Satzungsunterlagen der Gesellschaft die Zustimmung zum A&R SPA und zur darin vorgesehenen Aktienausgabe einzuholen. Die Transaktion unterliegt der behördlichen Genehmigung aufgrund des Kontrollwechsels bei Diginex an Resulticks, dessen Aktionäre und neue Investoren mit einem erwarteten Volumen von 50 Millionen US-Dollar nach Vollzug der Transaktion etwa 86 % des neuen und erweiterten Grundkapitals des zusammengeschlossenen Unternehmens halten werden. Im Zusammenhang mit der Transaktion wird Diginex einen Antrag auf Erstnotierung stellen, um die Wertpapiere des fusionierten Unternehmens gemäß der Nasdaq-Regel 5110 an der Nasdaq-Börse zu notieren. Führung und Governance Gemäß dem A&R SPA wird Redickaa Subrammanian, Mitbegründerin und CEO von Resulticks, nach Abschluss der Transaktion zur Vorstandsvorsitzenden des fusionierten Unternehmens ernannt. Darüber hinaus wird Miles Pelham als Vorstandsvorsitzender zurücktreten, und der Diginex-Vorstand wird nach Abschluss der Transaktion neu zusammengesetzt, wobei neue Vorstandsmitglieder von den Aktionären von Resulticks benannt werden. Die bestehenden ESG-Plattformen und -Dienstleistungen von Diginex werden wie gewohnt weiterbetrieben, wodurch Kontinuität für alle Bestandskunden gewährleistet ist.



Neue Investitions- und Kapitalstruktur

Wie am 3. August 2026 bekannt gegeben, wurden private Finanzierungszusagen in Höhe von insgesamt 70 Millionen US-Dollar gesichert, um die Finanzierung des zusammengeschlossenen Unternehmens abzuschließen. Gemäß dem A&R SPA ist der Abschluss dieser neuen Investition unter anderem eine Bedingung für den Abschluss der Transaktion. Sie umfasst eine Investition von mindestens 20 Millionen US-Dollar in Diginex sowie mindestens 50 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Resulticks zum Zeitpunkt des Abschlusses. Diese Mittel sollen den Geschäftsbetrieb, die Integrationspläne und das Wachstum der erweiterten Unternehmensgruppe unterstützen.

Kommentar des Managements "Als wir Diginex an die Nasdaq brachten, ging es uns stets um mehr als nur ein einzelnes Produkt - nämlich darum, eine börsennotierte Plattform aufzubauen, die wirklich skalierbar ist. Diese Transaktion ist Ausdruck davon, wie diese Ambition Gestalt annimmt. Resulticks bringt bewährte Technologie, einen Unternehmenskundenstamm auf drei Kontinenten sowie Gründer mit, die ihr Unternehmen mit Fokus und Überzeugung aufgebaut haben. Wir wissen zudem, dass bemerkenswerte 76 % der Verbraucher den Kauf bei Unternehmen einstellen würden, die ESG-Praktiken vernachlässigen. Daher stellt die Integration von Resulticks einen natürlichen nächsten Schritt auf unserem Weg dar. Ich bin zuversichtlich, dass Redickaa, Dakshen und ihr Team die richtigen Führungskräfte für die erweiterte Unternehmensgruppe sind, und wir alle freuen uns auf den gemeinsamen Weg mit ihnen", kommentierte Miles Pelham, Chairman von Diginex. Redickaa Subrammanian, Mitgründerin von Resulticks, fügte hinzu: "Dieser Zusammenschluss vereint zwei leistungsstarke Kompetenzen, die für jedes Unternehmen immer wichtiger werden. Diginex ermöglicht es Organisationen, vertrauenswürdige ESG-, Nachhaltigkeits- und regulatorische Daten zu erfassen und zu verwalten, während Resulticks diese Daten zusammen mit internen und externen Kundeninformationen über Genie, unsere agentenbasierte KI-Plattform, in Echtzeit-Kundeninteraktion umwandelt. Da Verbraucher sich zunehmend für Marken entscheiden, denen sie vertrauen, benötigen Unternehmen mehr als nur die Einhaltung von Vorschriften; sie müssen in der Lage sein, authentisch zu kommunizieren, intelligent zu interagieren und in Echtzeit zu handeln. Gemeinsam schaffen wir eine globale vertrauensbasierte Unternehmensinformationsplattform, die Organisationen dabei unterstützt, Daten in vertrauensvolle Beziehungen und nachhaltiges Wachstum umzuwandeln. Wir freuen uns darauf, die Transaktion abzuschließen und das erweiterte Unternehmen mit Ehrgeiz, Innovation und langfristiger Wertschöpfung aufzubauen." Der Abschluss steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf die im Kaufvertrag (SPA) festgelegten Bedingungen, darunter unter anderem: die Genehmigung des Antrags auf Erstnotierung durch die Nasdaq, die Zustimmung der Diginex-Aktionäre, der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zustimmungen Dritter, einschließlich der Zustimmungen der Kreditgeber von Resulticks, die Umsetzung der vereinbarten Änderungen im Board, die oben beschriebenen neuen Investitionsbedingungen sowie weitere übliche Bedingungen.



Es kann nicht garantiert werden, dass die Bedingungen für die Transaktion erfüllt oder aufgehoben werden oder dass die Transaktion zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Über Diginex Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) ("Diginex" oder das "Unternehmen") ist ein RegTech-Unternehmen mit Hauptsitz in London, das über eine integrierte Plattform ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen anbietet, auf die globale Unternehmen und Finanzinstitute vertrauen. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio deckt den gesamten Nachhaltigkeitslebenszyklus ab, darunter Diginex ESG (Berichterstattung), Plan A (CO2-Bilanzierung), Matter (Daten und Investment-Intelligence), Lumen (Risiken und Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette), Apprise (Mitarbeiterbeteiligung) und The Remedy Project (Abhilfe bei Menschenrechtsverletzungen). Dabei werden Technologie, Analytik und Beratungsdienstleistungen kombiniert, um verifizierte Daten in entscheidungsreife Business Intelligence umzuwandeln. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/ .



Über Resulticks Resulticks ist eine vernetzte Lösung für die Kundenbindung, die für datengesteuerte Zielgruppenerlebnisse in Echtzeit entwickelt wurde. Sie hilft Marken dabei, Kundendaten zu vereinheitlichen, die Kommunikation kanalübergreifend zu koordinieren und mithilfe von KI-gestützter Intelligenz und Analytik fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Resulticks betreut Unternehmen in Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten und hat seinen Hauptsitz in New York sowie weitere Niederlassungen in Indien, Singapur und Dubai. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen sind durch die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "glauben", "voraussehen", "beabsichtigen", "schätzen", "erwarten", "möglicherweise", "fortsetzen", "vorhersagen", "potenziell", "prognostizieren" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, und umfassen Aussagen bezüglich der geplanten Transaktion mit Resulticks; die erwarteten strategischen und finanziellen Vorteile der Transaktion, einschließlich der Freisetzung von Shareholder Value; den erwarteten Zeitplan für den Abschluss der Transaktionen im vierten Quartal 2026; die erwarteten Veränderungen im Geschäftsbetrieb; die Auswirkungen der Transaktion auf die Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner, Händler, Anbieter, Lieferanten und andere Interessengruppen des Unternehmens; sowie den künftigen Handel des fusionierten börsennotierten Unternehmens an der Nasdaq Stock Market. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen und Annahmen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die Fähigkeit der Parteien, die geplante Transaktion abzuschließen; die Erfüllung der Abschlussbedingungen für den Vollzug der geplanten Transaktion; die Auswirkungen der Bekanntgabe der geplanten Transaktion auf die Beziehungen des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern, bestehenden Kunden oder potenziellen zukünftigen Kunden sowie die Risikofaktoren, die im Jahresbericht 2026 des Unternehmens auf Formular 20-F beschrieben sind, der am 13. August 2026 bei der SEC eingereicht wurde. Die Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren - sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen - nach dem Datum, an dem die Aussagen getroffen wurden, oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Kein Angebot oder Aufforderung Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung dar; ebenso wenig darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Diginex

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