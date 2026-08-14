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Diginex Limited kündigt außerordentliche Hauptversammlung zur Genehmigung der geplanten Übernahme von Resulticks an



14.08.2026 / 13:31 CET/CEST

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Diginex Limited kündigt außerordentliche Hauptversammlung zur Genehmigung der geplanten Übernahme von Resulticks an Der Vorstand beruft für den 8. Oktober 2026 eine außerordentliche Hauptversammlung ein, um den Aktienkaufvertrag mit Resulticks, eine Erhöhung des genehmigten Grundkapitals sowie die Annahme der geänderten und neu gefassten Satzung zu genehmigen; Stichtag ist der 14. August 2026 LONDON, 14. August 2026 - Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) ("Diginex" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen für institutionelle und Unternehmenskunden, gab heute bekannt, dass sein Vorstand beschlossen hat, am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Die außerordentliche Hauptversammlung wird im Zusammenhang mit der von der Gesellschaft vorgeschlagenen Übernahme von Resulticks Global Companies Pte. Limited ("Resulticks") (die "Transaktion") gemäß dem geänderten und neugefassten Aktienkaufvertrag vom 14. August 2026 (der "SPA"), den die Gesellschaft heute bereits bekannt gegeben hat, einberufen. Gemäß dem SPA besteht die Gegenleistung für die Transaktion aus 600.000.000 Diginex-Stammaktien, die zu einem Preis von 1,75 US-Dollar je Aktie ausgegeben werden und vollständig durch die Ausgabe neuer Aktien erbracht werden. Zur Abstimmung stehende Beschlüsse Auf der außerordentlichen Hauptversammlung werden die Aktionäre gebeten, über Beschlüsse zu den folgenden Angelegenheiten zu beraten und diese, sofern sie dies für angemessen halten, zu genehmigen; der vollständige Wortlaut dieser Beschlüsse wird in der Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung enthalten sein: die Genehmigung des Kaufvertrags und der darin vorgesehenen Transaktionen, einschließlich der Zuteilung und Ausgabe der neuen Stammaktien, die die Gegenleistung für die Transaktion bilden; eine Erhöhung des genehmigten Grundkapitals der Gesellschaft, um ausreichenden Spielraum für die im Zusammenhang mit der Transaktion auszugebenden Aktien zu schaffen; die Verabschiedung der geänderten und neu gefassten Satzung der Gesellschaft; und eine Zusammenlegung der Stammaktien der Gesellschaft, um sicherzustellen, dass die vergrößerte Unternehmensgruppe im Zusammenhang mit der Transaktion die für ihren Antrag auf Erstnotierung an der Nasdaq geltenden Anforderungen erfüllt. Der vollständige Wortlaut der Beschlüsse wird in der Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung wiedergegeben. Stichtag und Stimmrecht Der Vorstand hat den Geschäftsschluss (New Yorker Zeit) am 14. August 2026 als Stichtag für die außerordentliche Hauptversammlung (der "Stichtag") festgelegt. Aktionäre, die am Stichtag im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, eine Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung zu erhalten, an dieser teilzunehmen und abzustimmen. Die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung wird zusammen mit den begleitenden Vollmachtsunterlagen der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) unter Verwendung des Formulars 6-K vorgelegt, auf der Website des Unternehmens veröffentlicht und den am oder um den 25.. September 2026 eingetragenen Aktionären zugestellt. Zeitplan der Transaktion Der Abschluss der Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf die im Kaufvertrag (SPA) festgelegten Bedingungen, darunter unter anderem: die Verabschiedung der oben beschriebenen Beschlüsse, die Genehmigung des Antrags auf Erstnotierung des Unternehmens durch die Nasdaq gemäß Nasdaq-Regel 5110, der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zustimmungen Dritter sowie weitere übliche Bedingungen. Vorbehaltlich der Erfüllung (oder, soweit zulässig, des Verzichts auf) dieser Bedingungen ist der Abschluss spätestens am 30. Oktober 2026 angestrebt. Es kann nicht garantiert werden, dass die Bedingungen für die Transaktion erfüllt oder aufgehoben werden oder dass die Transaktion zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Über Diginex Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) ("Diginex" oder das "Unternehmen") ist ein RegTech-Unternehmen mit Hauptsitz in London, das über eine integrierte Plattform ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen anbietet, auf die globale Unternehmen und Finanzinstitute vertrauen. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio deckt den gesamten Nachhaltigkeitslebenszyklus ab, darunter Diginex ESG (Berichterstattung), Plan A (CO2-Bilanzierung), Matter (Daten und Investment-Intelligence), Lumen (Risiken und Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette), Apprise (Mitarbeiterbeteiligung) und The Remedy Project (Abhilfe bei Menschenrechtsverletzungen). Dabei werden Technologie, Analytik und Beratungsdienstleistungen kombiniert, um verifizierte Daten in entscheidungsreife Business Intelligence umzuwandeln. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/ . Über Resulticks Resulticks ist eine vernetzte Lösung für die Kundenbindung, die für datengesteuerte Zielgruppenerlebnisse in Echtzeit entwickelt wurde. Sie hilft Marken dabei, Kundendaten zu vereinheitlichen, die Kommunikation kanalübergreifend zu koordinieren und mithilfe von KI-gestützter Intelligenz und Analytik fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Resulticks betreut Unternehmen in Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten und hat seinen Hauptsitz in New York sowie weitere Niederlassungen in Indien, Singapur und Dubai. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zur außerordentlichen Hauptversammlung, zu den vorgeschlagenen Beschlüssen, zur Transaktion und zum erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich des Risikos, dass die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion nicht erfüllt oder nicht aufgehoben werden, dass die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden oder der Nasdaq nicht eingeholt werden oder dass die Transaktion nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder gar nicht abgeschlossen wird. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diginex

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