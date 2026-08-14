Photovoltaik-Anlage für Strom, Solarthermie-Paneele für die Wärme und Kühlung über die Klimaanlage - so sehen herkömmliche Lösungen für Gebäude aus. Dies könnte sich in Zukunft ändern, denn das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat eine Lösung entwickelt, die alle drei Energieformen gleichzeitig auf einer Fläche liefern soll. Für das hybrides Strahlungskühlungs- und Solarsystem sollen dabei Sonnenenergie und Kälte des Weltraums genutzt werden, wie die Wissenschafter am Freitag erklärten. Das hybride System kombiniert Photovoltaik mit Passive Daytime Radiative Cooling, zu Deutsch passive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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