Arosa - Nach über 40 Jahren erfolgreichem Betrieb machen die Arosa Bergbahnen das Hörnli fit für die Zukunft und ersetzen Hörnliexpress und Sesselbahn durch zwei moderne Bahnanlagen. Im Hörnligebiet entsteht ein Infrastrukturprojekt mit zukunftsweisender Bedeutung für die Arosa Bergbahnen. Mit einer neuen 10er-Gondelbahn und einer neuen 8er-Sesselbahn, umfassenden Pistenanpassungen sowie dem Ausbau der technischen Beschneiung investieren die Arosa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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