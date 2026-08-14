Zug - Zerolook, ein in Zug ansässiges Startup, das eine B2B-API für die Flugsuche anbietet, gab eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,6 Millionen Euro (1,5 Millionen CHF / 1,9 Millionen US-Dollar) bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von dem in London ansässigen Unternehmen Playfair angeführt, unter Beteiligung von Vento Ventures, TrueSight Ventures, Alpha Venture sowie Business Angels aus den Bereichen Technologie, Reisen und Finanzdienstleistungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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